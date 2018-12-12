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Судитимуть львів’янина, який стріляв по припаркованих автомобілях на Сихові

Юлія Шпак

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У Львові судитимуть 41-річного чоловіка, який стріляв по автомобілях на одній із вулиць на Сихові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Зазначається, що інцидент трапився цьогоріч у листопаді.

«Як було встановлено досудовим розслідуванням, зловмисник у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи на одній із вулиць Сихівського району Львова, здійснив низку пострілів із травматичного пістолету в кузови двох припаркованих автомобілів. Зазначимо, що при цьому чоловік вигукував нецензурну лайку. Крім цього, такі неправомірні дії порушника завдали власникам авто матеріальної шкоди на загальну суму майже 11 тис грн», – йдеться у повідомленні.

Обвинувальний акт скеровано до Сихівського районного суду м. Львова.

Довідково: санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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