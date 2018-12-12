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Поліцейські затримали львів’янина, який у центрі Львова вчинив крадіжку з авто

Юлія Шпак

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У Львові поліцейські викрили зловмисника, який причетний причетного до крадіжки з автомобіля у центрі Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

 

В Галицький відділ поліції звернувся із заявою 30-річний львів’янин. Чоловік повідомив, що 9 грудня близько 17.30 на вулиці Князя Романа у Львові невідома особа викрала з його автомобіля «Фольксваген Пасат» автомагнітолу та інструменти, орієнтовна вартість яких становить майже 13 000 гривень.

Встановлено особу зловмисника – 42-річного місцевого мешканця. Викрадене майно у нього вилучене.

За фактом відкрите кримінальне провадження а ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

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