На Львівщині затримали 27-річного єгиптянина, який намагався нелегально потрапити до Польщі

Вчора, 11 грудня, на Львівщині прикордонники затримали іноземця який пішки прямував до Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Чоловіка помітив прикордонний наряд відділу «Смільниця» на околиці смт. Нижанковичі за декілька десятків метрів від прикордонних інженерних споруд.

«27-річний затриманий був без документів і при собі мав лише ксерокопію паспорту. В подальшому з’ясувалось, що в Україну він прибув минулого року, певний час легально проживав і працював, проте вирішив шукати кращої долі на Заході», – йдеться у повідомленні.

Стосовно затриманого було складено документи справи про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетинання державного кордону України, рішення прийматиме суд.

Фото: прикордонники