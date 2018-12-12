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На ковзанці на площі Ринок львів’янам покажуть новорічну виставу

Юлія Шпак

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Напередодні свята святого Миколая, 18 грудня, о 20.00 год. новорічний вертеп завітає до міста Львова на льодову ковзанку на площі Ринок з програмою «Пригоди S Миколая» режисера Семена Горова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

На ковзанці покажуть виставу від Дитячого льодового театру ICE-PLANET.

«Це феєричне льодове шоу перемістить глядача у святкову атмосферу та змусить затамувати подих. Вперше у Львові актори льодового театру, що брали участь у зйомках кінострічки, продемонструють льодові сцени із української злегка кримінальної комедії для сімейної аудиторії», — розповідають організатори.

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