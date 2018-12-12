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Львів’ян закликають долучитися до благодійної акції «Різдвяна свічка»

Юлія Шпак

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У Львові відбудеться щорічна благодійна акція «Різдвяна свічка». Загалом планують по області розповсюдити 16 тисяч свічок. Стартує акція з 25 грудня і триватиме до 7 січня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Коли ми планували акцію „Різдвяна свічка“, то звично почали пакувати свічки у поліетиленові пакети. Але коли ми довідалися, що Львівська міська рада ухвалила заборонити використання поліетиленових пакетиків, то ми вирішили придбати паперові пакети. І їх декорують наші друзі, тобто молодь з кризових сімей та з інвалідністю», — зазначила виконавчий директор БФ «Карітас Львів УГКЦ» Наталія Демкович.

Свічки не продаватимуть. Кожен парафіянин зможе скласти добровільну пожертву за отриманий різдвяний атрибут. Залучені кошти скерують на розвиток та функціонування Центру дозвілля та соціальної реабілітації молодих людей з особливими потребами, який діє у приміщенні на площі св. Юра, 5/30. У цій майстерні своє дозвілля проводять 24 особи із розумовою неповносправністю. Фінанси потрібні, зокрема, на матеріали для творчості. Саме у центрі дозвілля упродовж зимових буднів молодь декорує пакети для різдвяних свічок, які вже незабаром повезуть на парафії.

«Свічка має білий колір, але особливим буде паперовий пакетик. Із дірочками, ялинками, янголятками, іграшками. Це вже творчість наших друзів, які є учасниками „Соціальної майстерні“. Також на кожному пакетику є привітання. Це був такий штамп, який наші друзі ставлять і вітають таким чином усіх із Різдвом та Новим Роком. Окрім того, на кожному пакетику зображені три Царі, які вклоняються новонародженому Ісусові», — кажуть організатори.

Також, завдяки фінансам, які залучать через акцію, влітку відбудуться літні табори для дітей із кризових сімей та для осіб із інвалідністю.

Додамо, що акція «Різдвяна свічка» відбудеться у різних містах України. Там ними опікуються місцеві організації «Карітас».

 

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