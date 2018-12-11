У Львові 30-річний чоловік до смерті побив безпритульного

У Львові поліцейські затримали 30-річного зловмисника, причетного до смерті безпритульного. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Галицький відділ поліції 4 грудня надійшло повідомлення про те, що у підвалі одного з будинків на проспекті Свободи у Львові виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

«Правоохоронці встановили особу померлого – 58-річного безхатченка, уродженця Запорізької області. На обличчі та потилиці чоловіка були наявні різні рани та садна. Як з’ясували поліцейські, до побиття безхатченка, внаслідок чого настала його смерть, причетний 30-річний житель Бродівського району», – повідомляють у Нацполіції.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

За рішенням суду підозрюваному обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.