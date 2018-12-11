У Дрогобицькому лісгоспі незаконно зрізали 20 дубів

На звернення місцевих мешканців екологи провели перевірку на території Дрогобицького лісогосподарського дочірнього підприємства «Галсільліс» і виявили, що невідомі особи самовільно зрізали 20 дубів. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

«В ході перевірки у кварталі 6 Самбірської технічної дільниці державні інспектори виявили самовільну рубку дуба звичайного в кількості 20 штук. Загальний розмір шкоди, заподіяної лісу внаслідок незаконної рубки дерев невстановленим правопорушником, становить 286 456,42 грн», –йдеться у повідомленні.

Матеріали перевірки екоінспектори скерували у прокуратуру Львівської області.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині правоохоронці розслідують більше 100 справ щодо незаконних рубок.