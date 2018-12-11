Поліція закликає подбати про безпеку свого житла на новорічно-різдвяні свята

До Нового року та Різдвяних свят залишилися лічені дні. Для когось – це час відпочинку, а от квартирні крадії працюють, не покладаючи рук. Тому правоохоронці нагадують просто основні «схеми» крадіїв та способи захисту власних домівок. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні поліції охорони у Львівській області.

Злодії до наших домівок потрапляють кількома шляхами – виламуючи двері, серцевину замка, через пластикові вікна або ж прочинені кватирки. Знаючи шляхи проникнення злочинця, можна спробувати уникнути його візиту.

Виламують, як правило, дерев’яні двері. Краще замінити їх на металеві. І встановити не один, а кілька замків. Обираючи їх, обов’язково зверніть увагу, аби серцевина не виступала за межі замка. Так злочинцю важче буде вхопитись за неї та вирвати.

На вікна першого поверху краще поставити металеві грати.

На час вашої відсутності потурбуйтесь, щоби хтось час від часу наглядав за помешканням. Та й, зрештою, попросіть сусідів, аби не були байдужі, коли помітять, що хтось проявляє цікавість до вашої квартири.

Злочинці часто дзвонять у квартири, щоб дізнатись чи є хтось удома. Заклеюють дверні вічка пластиліном чи жувальною гумкою сусідам, щоб вони не бачили, коли хтось намагатиметься проникнути до вашого помешкання. Як тільки побачите це, – одразу повідомляйте у поліцію.

Професійні квартирні злодії – хороші психологи. Вони добре знають, де люди ховають цінні речі. Викрадають, як правило, гроші, золото, комп’ютерну техніку тощо. Загалом те, що можна непомітно винести з квартири.

На час відсутності у місті варто зберігати гроші та цінності у банківській установі.

Усі застережні заходи не зайві, коли мова йде про збереження майна. Найбільш дієвий спосіб захисту помешкання – встановлення охоронних систем. А серед запропонованих на ринку охоронних структур, поза конкуренцією – поліція охорони.

В умовах сьогодення лише поліція охорони – це група фахівців, які справно і вміло виконують покладені на них обов’язки. Як тільки з вашого помешкання надходить сигнал тривоги, за лічені хвилини до оселі приїжджає озброєний наряд працівників поліції. Вони, професійно діючи, затримають злодія.

Перевага поліції охорони у тому, що лише наряди цієї служби виїжджають на затримання із вогнепальною зброєю. Знаючи це, злочинці рідше наважуються залізти до помешкання, що перебувають під охороною поліції охорони. Та, якщо все таки йдуть на це, – їх одразу ж затримують.

Працівники нашої служби постійно вдосконалюють свою професійну майстерність у навчальних центрах і тирах. Проходять психологічну і тактичну підготовку. А також курси підвищення кваліфікації у спеціалізованих вищих навчальних закладах.

Було б не зайвим сказати, що поліція охорони – це одна з наймобільніших служб, що існує в системі єдиної дислокації підрозділів поліції.

Львів та значна частина районних центрів Львівської області охоплена послугами поліції охорони. Під охороною перебувають не лише квартири, а й будинки, гаражі, господарські приміщення та інші категорії об’єктів різних форм власності. Фахівці поліції охорони встановлюють системи охорони за добу. У приватних будинках монтаж систем охорони триватиме дещо довше. Адже тут потрібно встановити і різноманітні системи доступу, й відеокамери.

Оселі охороняються багаторівневими системами захисту, які передбачають як охорону по периметру помешкання, так і вікон, дверей та внутрішніх приміщень. Для власників домашніх тварин передбачені окремі сповіщувачі.

Є ще й додаткові послуги, наприклад, тривожна кнопка. Це спеціальний брелок, за допомогою якого можна викликати наряд поліції охорони у випадку, якщо на вас напали у під’їзді, ліфті, поряд з домом, або ж у квартирі.

Крім того, за бажанням власників приватних будинків можна замовити ще й фізичну охорону будівлі навіть на декілька днів. Охоронники можуть бути забезпечені вогнепальною зброєю, спеціальними засобами індивідуального захисту і активної оборони, пристроями зв’язку. Пости охорони обладнуються засобами тривожної сигналізації.

Отож, найнадійніший спосіб захиститись від квартирних злодіїв один – це скористатися послугами поліції охорони.

Для замовлення охорони звертайтесь за телефонами 0-800-502-220; 097-050-22-20 (Київстар), 073-050-22-20 (Лайф), 099-050-22-20 (МТС).