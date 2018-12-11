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На Яворівщині мікроавтобус наїхав на пішохода

Олександр Косик

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На Яворівщині, в селищі Івано-Франкове, водій мікроавтобуса скоїв наїзд на пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 10 грудня о 8.25. Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Т-4», 60-річний мешканець Яворівського району, скоїв наїзд на 40-річного пішохода.

Чоловіка госпіталізували в травматологічне відділення з діагнозом: «закритий перелом правої гомілки, закритий перелом лівої ключиці, забійна рана надбрівної дуги справа».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

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