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На Львівщині затримали двох індусів, які хотіли незаконно перетнути кордон

Юлія Шпак

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На Львівщині прикордонники затримали двох громадян Індії, які хотіли незаконно перетнути кордон. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

 

Зазначається, що військовослужбовці відділу «Павловичі» на околиці населеного пункту «Угринів» зупинили автомобіль «Ланос», в якому двоє громадян Індії прямували до кордону. Документи, що посвідчують особу у іноземців були. Проте вони повідомили, що мали намір потрапити до країн ЄС поза пунктом пропуску, оминаючи прикордонний контроль.

З метою з’ясування всіх обставин правопорушення та притягнення їх до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КупАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», незаконних мігрантів доставлено до прикордонного підрозділу.

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