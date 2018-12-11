На Львівщині засудили трьох чоловіків, які самовільно вирубали дерева на території заповідників

На Львівщині судили трьох чоловіків, які незаконно вирубували дерева на території природно-заповідного фонду. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Самбірською місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво та підтримувалось державне обвинувачення у суді стосовно трьох мешканців Турківського району, які підозрювалися у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.246 КК України (незаконна порубка дерев на території природно-заповідного фонду).

«Як було встановлено, правопорушники упродовж 2018 року, за допомогою власних бензопил, самовільно (без спеціального на те дозволу) здійснили незаконну порубку дерев на території лісових угідь ДП «Боринське лісове господарство» та Турківського ДЛП ЛГП «Галсільліс Такими діями обвинувачені завдали шкоду інтересам держави на понад 15 тис грн», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що під час досудового розслідування підозрювані свою вину визнали, а відтак, між ними і прокурором укладено угоду про визнання винуватості (з узгодженою мірою покарання).

Відтак, до двох порушників буде застосовано Закон України «Про амністію», а до ще одного – штраф.