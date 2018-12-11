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На Львівщині для екстреної медицини закупили десять «швидких»

Олена Карп'юк

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У межах розвитку екстреної медицини на Львівщині закупили десять машин швидкої допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«В обласній службі екстреної медицини уже завершено обладнання центральної диспетчерської, яка до кінця року запрацює у повноцінному режимі. Нові авто і диспетчерська допоможе якісно змінити екстрену медицину», – розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак.

За її словами, у 2019 році для екстреної медицини заплановано придбати ще десять «швидких».

Також завдяки реформуванню стаціонарів вдалось закумулювати 16 мільйонів гривень, які також скерують на розвиток медичної сфери області.

Нагадаємо, на Львівщині розпочали реорганізацію роботи екстреної медичної допомоги – запровадили систему центральної диспетчерської. Це означає, що в районах диспетчери не будуть приймати виклики, а «103» не працюватиме у звичному всім режимі. Тепер отримавши виклик, на допомогу приїде та «швидка», яка знаходиться найближче до пацієнта.

Частина Львівської області в тестовому режимі вже працює за системою центральної диспетчерської Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Втім всі «швидкі» області мали запрацювати під цією службою до кінця листопада.

Детальніше про те, що передбачає введення об’єднаних диспетчерських служб, читайте тут.

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