ОСТАННІ НОВИНИ

У закритому кінотеатрі «Коперник» проведуть фестиваль українського кіно

Олена Карп'юк

|

Упродовж 13-16 грудня у Львові вперше проходитиме фестиваль українського кіно. Він відбуватиметься у найстарішому кінотеатрі міста, «Копернику», який нещодавно закрився. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

Фестиваль проходитиме під салоганом «Наближення», адже організатори хочуть поліпшити якість вітчизняного кіно, популяризувати його та поширювати культуру кіно серед українців.

«Цього року  фестиваль має свою родзинку: його об’єднали із Львівськими кіно зустрічами, і це дає нагоду не тільки переглянути 6 українських знакових стрічок й підбірки короткометражок. В межах події також можна буде зануритися в процес кіновиробництва, поспілкуватися із режисерами, акторами та сценаристами.

Фестиваль проводитимуть у найстарішому кінотеатрі міста – «Коперник», який діє ще з 1912. Місце обрали не випадково, адже організатори також хочуть привернути увагу до закриття таких комунальних закладів культури, які зникають. Хоча саме зараз такі заклади є актуальними, за правильної роботи Міністерства культури і міських управлінь, ці кінотеатри мали б стати Меккою для відродження українського кіномистецтва», – зазначають організатори.

Усі кіносеанси під час фестивалю будуть безкоштовними. Переглянути можна буде 6 повнометражних фільмів, які були зняті протягом останніх п’яти років.

Фільми відбиралися ретельно, вони на різні теми, різного соціального спрямування. Формат фестивалю дає змогу не просто переглянути стрічку, а поговорити з режисером, обговорити проблему, висловити свою думку, вказати на помилки чи ляпи.

Також під час кіно зустрічей у Льввоі обговорюватимуть феномен маленьких знімальних груп. Ггостем цієї панелі кінозустрічей, буде один із продюсерів відомої у всьому світі української компанії Radioaktive Film, яка працює з такими брендами як Apple, Hennessy, Lenovo, Audi, Guinnes, Absolut, Libresse та Uniqlo. А особисто свої стрічки представлять такі режисери Роман Бондарчук, Аліна Горлова, Аркадій Непиталюк, Марися Нікітюк та інші.

Фестиваль українського кіно у Львові організовують мистецька формація Wiz-Art та Lviv Film Commission за підтримки Львівської міської ради та Держкіно України.

Нагадаємо, кінотеатр «Коперник» у жовтні закрився через те, що міська рада Львова хоче суттєво підняти вартість оренди приміщення.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?
Наталя ДУЛЯБА
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?

Цьогоріч Львів відзначає 20-ту річницю входження до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. 5 грудня 1998 року на засіданні ком...

Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів
Соломія ГОЛОВІНА
Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів

Вже до кінця цього року на Львівщині мають з’явитися перші патронатні вихователі, які братимуть до себе на тимчасове про...

Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові

У Львові збудують сміттєпереробний завод на який звозитимуть сміття з усього міста та на цьому тривоги стурбованих мешка...

«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється
Анастасія ПИЖ
«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється

Найвідоміша торговельна мережа продовжує підготовку кваліфікованих фахівців, вдосконалюючи власні учбові програми ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...