У закритому кінотеатрі «Коперник» проведуть фестиваль українського кіно

Упродовж 13-16 грудня у Львові вперше проходитиме фестиваль українського кіно. Він відбуватиметься у найстарішому кінотеатрі міста, «Копернику», який нещодавно закрився. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

Фестиваль проходитиме під салоганом «Наближення», адже організатори хочуть поліпшити якість вітчизняного кіно, популяризувати його та поширювати культуру кіно серед українців.

«Цього року фестиваль має свою родзинку: його об’єднали із Львівськими кіно зустрічами, і це дає нагоду не тільки переглянути 6 українських знакових стрічок й підбірки короткометражок. В межах події також можна буде зануритися в процес кіновиробництва, поспілкуватися із режисерами, акторами та сценаристами.

Фестиваль проводитимуть у найстарішому кінотеатрі міста – «Коперник», який діє ще з 1912. Місце обрали не випадково, адже організатори також хочуть привернути увагу до закриття таких комунальних закладів культури, які зникають. Хоча саме зараз такі заклади є актуальними, за правильної роботи Міністерства культури і міських управлінь, ці кінотеатри мали б стати Меккою для відродження українського кіномистецтва», – зазначають організатори.

Усі кіносеанси під час фестивалю будуть безкоштовними. Переглянути можна буде 6 повнометражних фільмів, які були зняті протягом останніх п’яти років.

Фільми відбиралися ретельно, вони на різні теми, різного соціального спрямування. Формат фестивалю дає змогу не просто переглянути стрічку, а поговорити з режисером, обговорити проблему, висловити свою думку, вказати на помилки чи ляпи.

Також під час кіно зустрічей у Льввоі обговорюватимуть феномен маленьких знімальних груп. Ггостем цієї панелі кінозустрічей, буде один із продюсерів відомої у всьому світі української компанії Radioaktive Film, яка працює з такими брендами як Apple, Hennessy, Lenovo, Audi, Guinnes, Absolut, Libresse та Uniqlo. А особисто свої стрічки представлять такі режисери Роман Бондарчук, Аліна Горлова, Аркадій Непиталюк, Марися Нікітюк та інші.

Фестиваль українського кіно у Львові організовують мистецька формація Wiz-Art та Lviv Film Commission за підтримки Львівської міської ради та Держкіно України.

Нагадаємо, кінотеатр «Коперник» у жовтні закрився через те, що міська рада Львова хоче суттєво підняти вартість оренди приміщення.