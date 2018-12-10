У Львові затримали 20-річного водія у стані наркотичного сп’яніння

Сьогодні вночі, орієнтовно о 04:00 год., на просп. В. Чорновола наряд поліції охорони Львівщини зупинив водія автомобіля «Тойота», який перебував у стані наркотичного сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

«Водій автівки, 20-річний львів’янин, поводив себе неадекватно та мав ознаки наркотичного сп’яніння. У транспортному засобі правоохоронці виявили поліетиленовий пакет із речовиною темно-зеленого кольору рослинного походження», – йдеться у повідомленні.

За незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту передбачено покарання у вигляді обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на той самий строк.