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У Львові грабіжник зі «стажем» отримав чотири роки тюрми

Юлія Шпак

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У Львові до чотирьох років тюрми засудили грабіжника зі «стажем». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Цьогоріч у грудні Львівський апеляційний суд погодився з апеляційною скаргою прокуратури області щодо незаконності рішення суду першої інстанції, який звільнив від відбування покарання грабіжника зі «стажем».

У відомстві нагадують, що ще у жовтні 2017 року раніше неодноразово судимий за злочини проти власності обвинувачений, перебуваючи у під’їзді однієї із багатоповерхівок м. Львова напідпитку, відкрито заволодів майном потерпілого. Загальна сума завданих збитків тоді становила більше 7 тис грн.

Вироком суду першої інстанції зловмисника визнано винним та засуджено за ч.2 ст.186 КК України (відкрите викрадення чужого майна, вчинене повторно) до 4 років позбавлення волі, проте, звільнено від відбування покарання із встановленням іспитового строку – 3 роки.

Прокуратура Львівської області перевірила законність цього вироку та довела, що обране покарання не відповідає тяжкості вчинених злочинів і не буде достатнім для виправлення грабіжника, а також не попередить вчинення ним нових злочинів.

Відтак, вироком суду обвинуваченому призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі.

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