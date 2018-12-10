У Бориславі спіймали серійного крадія

До поліції нещодавно звернувся 45-річний мешканець Борислава і повідомив, що невідома особа, пошкодивши вхідні двері, проникла у його господарське приміщення і викрала звідти гроші, техніку та інше майно. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Встановлено, що зловмисник поцупив із приміщення 2000 гривень, бензопилу, бензокосарку та інше майно. Загальна сума заподіяних збитків становить понад 10 000 гривень.

Зловмисником виявився раніше судимий 43-річний бориславець. Правоохоронці також з’ясували, що він причетний щонайменше до чотирьох крадіжок із підвалів та господарських приміщень, які належать мешканцям міста.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Наразі триває досудове розслідування.