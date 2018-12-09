Вся правда про консервацію. Супрун розповіла, чи корисні квашені продукти

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про те, чим корисні квашені продукти, а також чому взимку українцям варто тримати у холодильнику квашену капусту. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Корисні бактерії містяться не тільки в йогурті. Звичайний салат із квашеної капусти може скласти добру конкуренцію усім найкращим йогуртам. І не тільки», – зазначила Уляна Супрун.

Маринована редиска і капуста, квашений буряк та буряковий квас – це все приклади ферментованих продуктів. Вони набувають нового смаку і властивостей внаслідок дії ферментів, що виділяють бактерії.

У ферментованих продуктах молочно-кислі бактерії поїдають цукри та клітковину овочів чи бобів і утворюють молочну кислоту, що діє як консервант. Вона не дає шкідливим бактеріям та грибкам розмножуватися і псувати продукт.

За словами Супрун, ферментація, або ж заквашування, дозволяє збільшити термін придатності продуктів, зберегти їхню поживну цінність та робить їх ще кориснішими:

У ферментованій їжі є пробіотики – живі мікроорганізми, що відіграють важливу роль у роботі кишківника. Вони виробляють вітаміни, амінокислоти, формують здоровий кишковий імунітет і запобігають алергіям, коливанням ваги, схильності до діабету другого типу і підтримують здоровий рівень холестерину.

Ферментація змінює властивості їжі. Після цього процесу з’являються нові поліфенольні сполуки із антиоксидантними, протизапальними і навіть антидепресантними властивостями.

До прикладу, азійська ферментована їжа може навіть тамувати тривогу – завдяки бактеріям в ній з’являється гама-амінобутирова кислота, тобто речовина, що підтримує мозок в ясному стані і допомогає долати посттравматичний синдром.

Процес ферментації збільшує вміст поживних речовин в продуктах та робить їх корисними.

Квашена капуста – це джерело вітаміну С, пектину, кальцію та сульфорафану. Квашені буряки чи буряковий квас – джерело корисних для печінки та м’язів речовин бетаїну, фолієвої кислоти і нітратів. Соєві продукти, наприклад, місо – джерело вітамінів Е, К, фолієвої кислоти.

Також при споживанні ферментованих овочів, вегетаріанці можуть отримати вітамін В12, який відсутній у продуктах рослинного походження в інших формах.

«Пам’ятайте, що в холодний період року нам може бракувати овочів в раціоні, тому не забувайте й про ферментовані овочі. І про всяк випадок тримайте невеличку банку бабусиної квашеної капусти в холодильнику», – додала Уляна Супрун.