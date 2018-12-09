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Від завтра до Брюхович курсуватимуть 12-метрові МАЗи

Олена Карп'юк

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Із понеділка, 10 грудня, на автобусному маршруті №8, що сполучає Брюховичі із площею Святого Теодора, курсуватимуть два 12-метрові МАЗи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Два 12-метрові автобуси розпочнуть курсувати за звичним для мешканців Брюхович маршрутом №8 (пл. Святого Теодора — Брюховичі). Вони їздитимуть відповідно до графіку руху маршруту №8 разом з іншими автобусами, які вже працюють на маршруті», — розповіла прес-секретарка АПТ-1 Ірина Рєвунова.

Нагадаємо, комунальне АТП-1 запустило 12-метрові МАЗи також на маршрути № 1А, 2А, 3А, 5А, 16, 29, 46, 47А.

Перші МАЗи вийшли на дороги Львова 18 вересня. Їх залучили на маршрути №46 та №3А. Вартість одного такого автобуса з розмитненням становить 122 тис. євро.

Фото: ЛМР

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