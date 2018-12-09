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Помер відомий львівський журналіст Борис Козловський

Олена Карп'юк

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У суботу, 8 грудня, на 77-му році життя помер львівський журналіст, екс-заступник головного редактора газети «Високий замок» Борис Козловський. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

За інформацією видання «Форпост», журналіст помер у львівській міській лікарні «Хоспіс», куди потрапив після інсульту.

Борис Козловський був відомим журналістом. Він працював заступником головного редактора газети «Високий замок», а з 2014 року очолював прес-службу «Львівської політехніки».

Громада Львова висловлює щирі співчуття рідним Бориса Козловського.

Фото: ЗІК

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