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Єврокомісар просить Путіна відпустити Сенцова у Страсбург на вручення премії Сахарова

Олена Карп'юк

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Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоханнес Хан закликав Путіна відпустити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, який відбуває 20 років ув’язнення в російській колонії, на вручення премії імені Андрія Сахарова «За свободу думки» у Страсбурзі. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

 

Церемонія вручення пройде наступної середи, 12 грудня, у Страсбурзі.

«Наступного тижня український кінорежисер Олег Сенцов буде нагороджений премією Сахарова Європейським парламентом. Засуджений до 20 років ув’язнення, він не зможе особисто отримати премію. Тому я повторно закликаю: відпустіть Сенцова отримати премію Сахарова», – написав єврокомісар на своїй сторінці у Twitter.

Зазначимо, 25 жовтня Сенцову присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова. Згодом, 14 листопада, його відзначили нагородою Платформи європейської пам’яті та сумління. А 15 листопада українському режисеру присудили премію імені Сергія Магнітського, яку вручають за журналістські розслідування і захист прав людини в усьому світі.

Нагадаємо, у серпні 2015 року Олега Сенцова в Росії засудили до 20 років ув’язнення в колонії суворого режиму. Йому інкримінували підготовку до вчинення терористичних актів у Сімферополі, Севастополі та Ялті. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування. Єдиною умовою його припинення було звільнення всіх українських політв’язнів, які перебувають на території РФ.

Він голодував 145 днів. 5 жовтня Сенцов повідомив, що припиняє голодування. За словами адвоката політв’язня, він не мав виходу, адже в російській лікарні йому погрожували почати примусове годування та «зробити з нього овоч».

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