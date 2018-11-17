Сенцов став лауреатом премії Магнітського

Українського режисера Олега Сенцова відзначили міжнародною премією у сфері журналістських розслідувань і захисту прав людини в усьому світі імені Сергія Магнітського. Церемонія нагородження відбулася у Лондоні 15 листопада. Про це пише Радіо Свобода, передає Львівський портал.

Лауреатами премії також стали правозахисниця Зоя Светова, гватемальські юристи Жозе Роландо Альварадо і Вікторія Сандовал, британський журналіст Еліот Хіггінс, російський опозиціонер Олексій Навальний. Посмертно нагородою відзначили американського сенатора Джона Маккейна. Її отримала дочка Маккейна Меган.

Премію Магнітського заснували у 2015 році, відтоді її вручають щороку.

Нагадаємо, 25 жовтня Сенцову присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова, а 14 листопада його відзначили нагородою Платформи європейської пам’яті та сумління. І премія Магнітського є вже третьою нагородою, яку присудили українському режисеру за останні два місяці.

25 серпня 2015 року українського режисера Олега Сенцова в Росії засудили до 20 років ув’язнення в колонії суворого режиму. Йому інкримінували підготовку до вчинення терористичних актів у Сімферополі, Севастополі та Ялті. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування. Єдиною умовою його припинення було звільнення всіх українських політв’язнів, які перебувають на території РФ.

Він голодував 145 днів. 5 жовтня Сенцов повідомив, що припиняє голодування. За словами адвоката політв’язня, він не мав виходу, адже в російській лікарні йому погрожували почати примусове годування та «зробити з нього овоч».