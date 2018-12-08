Яворівський полігон відвідав Сенатор США Роберт Джонсон

Сьогодні, 8 грудня, Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відвідав голова комітету з національної безпеки та урядових справ Сенату США Роберт Джонсон. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному медіацентрі Міноборони.

Роберт Джонсон зустрівся із військовослужбовцями 278-го бронекавалерійського полку Національної Гвардії штату Теннессі, які є учасниками міжнародної військово-тренувальної місії JMTG-U. Американський політик привітав співвітчизників з прийдешнім Різдвом і наголосив, що їх місія в Україні надзвичайно важлива не лише для взаємовідносин між країнами, але й для європейської та світової безпекової ситуації загалом.

Зазначимо, що Рональд Джонсон є співавтором резолюції сенату США на підтримку територіальної цілісності України і засудження агресивних дій Росії у акваторії Чорного та Азовського морів. Саме сенатор нещодавно запропонував провести міжнародні операції, під час яких групи кораблів пройдуть в Азовське море через Керченську протоку.

«Я приїхав до України з метою підтвердити велику підтримку України американським народом та урядом Сполучених Штатів. Хотів би наголосити про резолюцію Сенату США, співавтором якої я є. Цей документ буквально упродовж декількох годин був підтриманий 55 американськими законотворцями. Я підкреслив це саме тому, що цей факт дає усім нам зрозуміти, наскільки сильною є підтримка Америкою України. Відповідно до тексту документу, Сенат Сполучених Штатів Америки рішуче засуджує агресію і провокативні дії Російської Федерації проти України та вимагає у Росії негайно звільнити усіх українських моряків, військові кораблі та припинити чинити перешкоди судноплавство у Чорному і Азовському морях», – заявив Рональд Джонсон.

За його словами, резолюція підтверджує, що поведінка Росії є дестабілізуючим фактором і продовжує ескалацію конфлікту.

«Ми закликаємо міжнародне співтовариство об’єднатися у засудженні дій Росії! Текст резолюції ще раз підтверджує кримську декларацію державного секретаря Майка Помпео про те, що жодна спільнота, в тому числі й США ніколи не визнають протизаконну анексію Криму. Ми закликаємо членів НАТО та наших європейських партнерів переглянути ставлення до російського газогону «Північний Потік-2», який Росія планує фактично як інструмент зміцнення свого геополітичного впливу в Європі», – додав Рональд Джонсон.

Фото: Міноборони