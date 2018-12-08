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Якої погоди чекати львів’янам завтра?

Олена Карп'юк

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У неділю, 9 грудня, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду та мокрий сніг із дощем. Про це Львівському порталу повідомили в Українському гідрометцентрі.

 

Температура повітря вночі становитиме від нуля до 2 градусів морозу, вдень стовпчик термометра підніметься до +3-5 градусів тепла. Вітер – південний, 5-10 м/с. Вдень падатиме мокрий сніг із дощем.

Львів’ян закликають дотримуватися правил безпеки. Водіям нагадують про важливість дотримання швидкісного режиму, дистанції та рекомендують відмовитись від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій.

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