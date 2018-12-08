Гройсман пропонує зрівняти зарплати чоловіків і жінок

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман пропонує обговорити і вирішити питання нерівності оплати праці жінок і чоловіків в Україні. Про це пише Українська правда, передає Львівський портал.

Володимир Гройсман розповів, що в п’яту частину уряду зараз складають жінки. На його думку, робота жінок є високоякісною і точною, тож держава має підняти їхні зарплати до рівня чоловічих.

«Зараз нам потрібно ліквідувати нерівність в оплаті праці. Дивимося на статистику і бачимо: жінки чомусь отримують менше грошей. Це дикунство, і цього не може бути у суспільстві», – наголосив прем’єр.

«Проблема потребує негайного вирішення. Якщо будуть пропозиції системного врегулювання – ми консолідуємо більшість для ухвалення рішень», – додав Гройсман.

Зазначимо, середньомісячна зарплата жінок в Україні становить лише 80% від зарплати чоловіків.