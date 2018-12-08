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Через надання автокефалії українській церкві Варфоломію погрожують із Москви, – Порошенко

Вероніка Рой

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Президент Петро Порошенко заявив, що вселенському патріарху Варфоломію погрожують із Москви через рішення надати автокефалію українській православній церкві. Про це він повідомив сьогодні, 8 грудня, у Львові під час урочистостей з нагоди відзначення 150-річчя створення товариства «Просвіта».

 

За словами Порошенка, перемовини зі вселенським патріархом щодо надання автокефалії українські церкві розпочались ще декілька років тому.

«Маємо результат – його всесвятість та Синод, перш за все, підтвердили незаконність анексії Київської митрополії Москвою, що було проведено ще в XVII столітті. Це було незаконно та неканонічно», – наголосив президент.

За його словами, Вселенський патріархат не визнає претензій РПЦ на Україну.

«Рішення про надання автокефалії православній церкві України ухвалено, томос, грамоту яка це підтверджує, написано, Об’єднавчий собор призначено, і зараз колосальна відповідальність лягає на ієрархів», – зауважив Петро Порошенко.

Також він зазначив, що у цьому процесі він як президент та держава вцілому «свою справу зробили».

«Дуже багато хто не вірив, що він (вселенський патріарх Варфоломій, – ред.) дотримається даної обіцянки» – зауважив Порошенко. При цьому він додав, що Варфоломій зробив навіть більше ніж міг, «враховуючи шалений тиск та погрози, які сьогодні йому надходять з Москви».

Нагадаємо, Об’єднавчий собор, який має проголосити створення Автокефальної православної церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудня.

Рішення надати томос  про автокефалію православній церкві в Україні Синод Вселенського патріархату ухвалив  11 жовтня цього року.

Своєю чергою УПЦ Московського патріархату вже пригрозила покаранням архієреям, які візьмуть участь в Об’єднавчому соборі.

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