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Порошенко назвав дату Об’єднавчого собору українських церков

Олена Карп'юк

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Об’єднавчий собор, який має проголосити створення Автокефальної православної церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудня цього року. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

 

Дату проведення Об’єднавчого собору оголосив Президент України Петро Порошенко під час форуму місцевого самоврядування.

«Я радий оприлюднити дату Об’єднавчого собору, який має проголосити створення Автокефальної помісної православної церкви в Україні. Цей собор затвердить статут нашої нової церкви, обере предстоятеля. Собор відбудеться 15 грудня 2018 року в Соборі св. Софії», – сказав глава держави.

«Його Всесвятість вселенський патріарх Варфоломій поінформував мене, що підписав відповідні листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського патріархату взяти участь у цій історичній події», – додав Порошенко.

Нагадаємо, рішення надати томос  про автокефалію православній церкві в Україні Синод Вселенського патріархату ухвалив  11 жовтня цього року.

Своєю чергою УПЦ Московського патріархату вже пригрозила покаранням архієреям, які візьмуть участь в Об’єднавчому соборі.

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