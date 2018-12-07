Зі Львова до Брюховичів курсуватимуть два 12-метрові автобуси

Два 12-метрові автобуси з понеділка, 10 грудня, курсуватимуть на маршруті № 8 сполучення пл. Святого Теодора — смт. Брюховичі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«З понеділка, 10 грудня, ми запускаємо до смт. Брюховичі два 12-метрові автобуси.

Для покращення транспортного сполучення з смт. Брюховичі два 12-метрові автобуси розпочнуть курсувати за звичним для мешканців Брюхович маршрутом № 8 (пл. Святого Теодора — Брюховичі).

Великі автобуси курсуватимуть відповідно до графіку руху маршруту № 8 разом з іншими автобусами, які вже працюють на маршруті”, — повідомила прес-секретар ЛК «АПТ-1» Ірина Рєвунова.

Нагадаємо, ЛК «АТП-1» також запустило великі автобуси на маршрути № 1А, 2А, 3А, 5А, 16, 29, 46, 47А, які обслуговує дане АТП. Зокрема маршрути № 5А і 29 сполучають м. Львів з м. Винники.