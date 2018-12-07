У Винниках після наїзду авто до лікарні потрапила жінка-пішохід

У Винниках водій автомобіля «Сітроен» скоїв наїзд на пішохода. Внаслідок отриманих травм жінку госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 грудня близько 17.00 на вулиці Галицькій.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Сітроен», 38-річний мешканець міста Перемишляни, скоїв наїзд на пішохода – 58-річну місцеву мешканку. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.