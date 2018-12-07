У Стрийському районі відкрили ще один дитсадок

Сьогодні, 7 грудня, у с. Лисятичі Стрийського району відкрили заклад дошкільної освіти «Ластівка». Садочок розпочали будувати в 2015 році. У нововідкритому садку буде функціонувати 3 групи з денним режимом перебування дітей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У сучасному дошкільному навчальному закладі окрім спалень, роздягалок для малечі облаштували яскраві ігрові кімнати, музичний кабінет, харчоблок та закупили споруди для спортивних та ігрових майданчиків.

Керівник апарату Львівської ОДА Маріанна Вільшинська зазначила, що Президент України вважає дошкільні заклади освіти інвестицією у майбутнє, бо ці маленькі діти будуть майбутніми будівничими нашої України

Для повноцінного функціонування садочка «Ластівка» створили нову матеріально-технічну базу, закупили усе необхідне обладнання та матеріали. З 2015 року на побудову садочка з державного, обласного, районного та сільського бюджетів було виділили 11 млн 786 тис грн.

Зараз на Стрийщині уже функціонує 32 заклади дошкільної освіти, що охоплює 1386 дітей.

До кінця 2018 року на Львівщині в експлуатацію планують ввести новостворені заклади дошкільної освіти у Дрогобицькому районі (60 місць) та Сколівському районі (60 місць). Також до кінця року запрацюють додаткові групи при закладах освіти у Городоцькому, Дрогобицькому, Золочівському, Стрийському районах, що дасть змогу збільшити відсоток охоплення дітей дошкільною освітою до 89%.