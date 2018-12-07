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У понеділок львівських студентів закликатимуть не давати хабарів

Юлія Шпак

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У понеділок, 10 грудня, з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією, відбудеться роздача листівок з інформацією, куди звертатись студентові, якщо у нього вимагають хабаря та зелених стрічок, як символу долучення до акції. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Мета цієї акції — показати студентам, що не варто давати хабарі й розповісти їм, що потрібно робити, коли вимагають гроші за навчання або ж іспит та куди звертатися за консультацією. Ми маємо не мовчати, а діяти!» — коментує волонтер заходу Анастасія Рогозінська

Захід триватиме з 11.30 до 13.30 біля головних корпусів Національного університету «Львівська Політехніка» та Львівського Національного університету імені Івана Франка.

Контактний телефон: Координатор заходу, Юлія Британ +669 687 590.

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