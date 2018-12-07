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Небезпечна кількість кораблів РФ у Чорному морі може загрожувати членам НАТО, – Порошенко

Дарина Смеречанська

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Росія має небезпечну кількість кораблів у Чорному морі, що може загрожувати членам НАТО – Румунії, Болгарії та Туреччині. Про це написав Президент Петро Порошенко у своїй статті для The New York Times, передає прес-служба Глави держави.

 

Петро Порошенко акцентував увагу на значну присутність Росії у Балтійському морі. «Нещодавно російські бійці були перехоплені не вперше над Балтійським регіоном і не подали плану польотів. Хто може гарантувати, що це не репетиція патрулювання над горезвісним газопроводом «Північний потік-2», який будується Росією через Балтійське море, щоб кинути виклик Європі?», – наголосив він.

Нагадаємо, 26 листопада на екстреному засіданні Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка щодо введення воєнного стану.

Зазначимо, що до цього рішення спонукала атака Росії 25 листопада  на українські військові кораблі в Азовському морі. У відповідь на чергову агресію із боку окупантів Україна розпочала підготовку до введення воєнного стану. Збройні Сили України вже перевели у повну бойову готовність.

 

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