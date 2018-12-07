Львівські поліцейські розшукують 25-річного розбійника

У Львові поліцейські розшукують розбійника. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.187 (розбій) та ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, розшукують Дуліча Ігоря Сергійовича, 11.08.1993 р.н., мешканця м. Львів, вул. Червоної Калини, 78/85.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефонами: (032) 221-02-99, 221-09-99, або 102.

Фото: поліція