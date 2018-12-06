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Трьом бандитам, які влаштували збройний розбійний напад на будинок, загрожує 12 років тюрми

Дарина Смеречанська

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Судитимуть трьох розбійників, які у Судовій Вишні проникли у будинок, напали на власницю та винесли з помешкання майна і коштів на 130 тис. грн. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

За процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 32, 29 та 25-річного мешканців Львівщини, які обвинувачуються  у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у житло).

Подія трапилась цьогоріч на початку вересня у м. Судова Вишня. Як встановило досудове розслідування, зловмисники, за попередньою змовою, вчинили розбійний напад на приватний будинок, під час якого один із нападників умисно завдав 41-річній власниці декілька ударів пістолетом по голові, а інший – руками по тілу. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпіла періодично втрачала свідомість.

Того дня розбійники викрали із будинку майна і коштів на суму понад 130 тис грн та втекли.Проте, завдяки скоординованим діям правоохоронців, невдовзі після скоєного їх затримали у порядку ст.208 КПК України.

Зазначимо, що під час досудового розслідування усім трьом обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою. Також під час санкціонованих обшуків у злочинців вилучено частину награбованого.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Мостиського районного суду Львівської області для розгляду по суті.

 

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