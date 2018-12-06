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Поліцейські затримали 18-річного закарпатця, який пограбував чоловіка на площі Двірцевій

Юлія Шпак

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У Львові правоохоронці затримали 18-річного мешканця Закарпаття, причетного до пограбування на площі Двірцевій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

 

Зазначається, що 5 грудня до правоохоронців надійшло повідомлення від 33-річного мешканця одного з сіл Буського району про те, що вночі, близько 1.20, на площі Двірцевій у Львові зловмисник заволодів його сумочкою з грошима у сумі близько двох тисяч гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 18-річний мешканець Закарпаття. Речові докази поліцейські вилучили. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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