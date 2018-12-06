На Львівщині 23-річний молодик пограбував будинок на «кругленьку» суму

В Мостиському районі поліцейські викрили 23-річного зловмисника, який причетний до квартирної крадіжки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

В Мостиське відділення поліції надійшла заява від 31-річного жителя міста Судова Вишня. Чоловік повідомив, що з його будинку було викрадено чотири мобільних телефони, грошові кошти, тюнер та інші речі. Загальна сума заподіяних збитків – майже 14 000 гривень.

Правоохоронці встановили, що до вчинення крадіжки причетний 23-річний мешканець одного із сіл району. Речові докази у нього вилучені.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Досудове розслідування триває.