ОСТАННІ НОВИНИ

Вчителів Львова запрошують взяти участь у тренінгу-хакатоні «No plastic, kids»

Юлія Шпак

|

У неділю, 9 грудня, з 10.00 до 18.30 год. у конференц-залі готелю «Джордж» відбудеться тренінг-хакатон «No plastic, kids». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Проект спрямований на розробку методичних рекомендацій та розробку уроків по темі «Життя без пластику» для педагогів молодшої школи, а також для вчителів біології, екології та природознавства.

Хакатон — це найзручніший сучасний тип заходу, під час якого команди вирішують певну проблему в обмежений період часу. В кінці хакатону кожна з команд представляє свій результат перед журі. Переможці отримають винагороди та необхідну підтримку під час доопрацювання та запуску свого проекту.

На тренінгу будуть провідні спікери, які поділяться найбільш актуальними знаннями. Серед них Діана Попфалуші, співкоординаторка Zero waste Lviv, Назар Цюк — засновник Міжнародного Благодійного Фонду «Коровай» та координатор освітньої платформи «Відкривай Україну» у Львівській області, Марія Мех — педогог з креативним підходом до вивчення екології (школи «Надія») та інші.

«У тренінгу варто взяти участь вчителям молодших класів, а також вчителям біології, екології та природознавства. Вони матимуть унікальну можливість взяти участь у безкоштовному тренінгу, де разом із досвідченими менторами візьмуть участь у методичних розробках до уроків по темі «Життя без пластику», — розповідають організатори.

Організатори забезпечують учасників усіма необхідними матеріалами, а також харчуванням . Найкращі ідеї отримають цінні призи. По закінченню тренінгу кожен вчитель отримає сертифікат.

Попередня реєстрація – тут.

Початок реєстрації о 9:30 год.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів
Соломія ГОЛОВІНА
Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів

Вже до кінця цього року на Львівщині мають з’явитися перші патронатні вихователі, які братимуть до себе на тимчасове про...

Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові

У Львові збудують сміттєпереробний завод на який звозитимуть сміття з усього міста та на цьому тривоги стурбованих мешка...

«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється
Анастасія ПИЖ
«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється

Найвідоміша торговельна мережа продовжує підготовку кваліфікованих фахівців, вдосконалюючи власні учбові програми ...

Доступні ціни та суворий контроль якості
Олесь ТЯГАЙ
Доступні ціни та суворий контроль якості

Відома національна мережа «АТБ» зберігає лідерство не лише за показниками доступності та широти асортименту представлени...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...