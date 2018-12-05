Вчителів Львова запрошують взяти участь у тренінгу-хакатоні «No plastic, kids»

У неділю, 9 грудня, з 10.00 до 18.30 год. у конференц-залі готелю «Джордж» відбудеться тренінг-хакатон «No plastic, kids». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Проект спрямований на розробку методичних рекомендацій та розробку уроків по темі «Життя без пластику» для педагогів молодшої школи, а також для вчителів біології, екології та природознавства.

Хакатон — це найзручніший сучасний тип заходу, під час якого команди вирішують певну проблему в обмежений період часу. В кінці хакатону кожна з команд представляє свій результат перед журі. Переможці отримають винагороди та необхідну підтримку під час доопрацювання та запуску свого проекту.

На тренінгу будуть провідні спікери, які поділяться найбільш актуальними знаннями. Серед них Діана Попфалуші, співкоординаторка Zero waste Lviv, Назар Цюк — засновник Міжнародного Благодійного Фонду «Коровай» та координатор освітньої платформи «Відкривай Україну» у Львівській області, Марія Мех — педогог з креативним підходом до вивчення екології (школи «Надія») та інші.

«У тренінгу варто взяти участь вчителям молодших класів, а також вчителям біології, екології та природознавства. Вони матимуть унікальну можливість взяти участь у безкоштовному тренінгу, де разом із досвідченими менторами візьмуть участь у методичних розробках до уроків по темі «Життя без пластику», — розповідають організатори.

Організатори забезпечують учасників усіма необхідними матеріалами, а також харчуванням . Найкращі ідеї отримають цінні призи. По закінченню тренінгу кожен вчитель отримає сертифікат.

Попередня реєстрація – тут.

Початок реєстрації о 9:30 год.