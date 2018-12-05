В Україні зафіксували першу смерть від ГРВІ

В Україні медики зареєстрували першу смерть від від риновірусної інфекції. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МОЗ.

«Одна людина померла внаслідок риновірусної інфекції, летальних випадків від грипу не зареєстровано», – йдеться у повідомленні.

Загалом протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 195 740 людей, із них 68,2 % діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 12,5 % та 8,5 % відповідно.

У відомстві нагадають, що грип — це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

СИМПТОМИ ГРИПУ

висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів;

лихоманка;

головний біль;

ломота у м’язах і суглобах;

загальна слабкість;

втрата апетиту, можливо, нудота;

кашель, що може тривати більше двох тижнів;

нежить.

Симптоми грипу виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. За перших симптомів звертайтеся до лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.

ПРОФІЛАКТИКА ГРИПУ

Щорічне щеплення від грипу — це найкращий спосіб:

зменшити ризик захворіти на грип;

зменшити ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті.

Цього року доступні дві вакцини проти грипу: вакцину «Ваксігрип Тетра» можна застосовувати для щеплення дітей віком від трьох років, а «Джісі Флю» — від шести місяців.

Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих щеплень та відсутня у національному календарю щеплень, тому вакцину можуть закуповувати за гроші місцевих бюджетів, підприємств або власним коштом громадян.

Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.