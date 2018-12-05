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Пауерліфтери зі Львівщини вибороли медалі на чемпіонаті Європи в Литві

Юлія Шпак

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З 23 листопада до 2 грудня у литовському місті Каунас тривав чемпіонат Європи з класичного пауерліфтингу. У надважкій ваговій категорії +120 кг львів’янин, майстер спорту України міжнародного класу Павло Наконечний виборов срібну нагороду в сумі триборства. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема, на цих змагання Павло зустрівся зі своїм давнім суперником Люком Річардсоном. У кожній вправі спортсмени боролися до останнього. У присіданнях зі штангою Павло підкорив вагу 380 кг, показавши другий результат у ваговій категорії. А у жимі лежачи Павло відігрався та встановив новий рекорд Світу 245,5 кг.

Також у тязі становій Павло встановив новий рекорд Світу 385 кг. Але в останньому підході в тязі становій Павлу не підкорилась вага 386 кг, що призвело до програшу за власною вагою. Таким чином, в активі нашого богатиря 2 срібні малі медалі, 1 мале золото та срібна нагорода у сумі триборства.

Майстер спорту України Павло Мисник, у жимі лежачи продемонстрував 180 кг, що дозволило йому посісти третє місце у ваговій категорії до 83 кг серед юніорів.У тязі становій Павло підкорив 290 кг. Відтак, в активі спортсмена бронзова нагорода в окремій вправі у ваговій категорії до 83 кг серед юніорів.

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