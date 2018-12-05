На Самбірщині заарештували ромів, які обікрали десять будинків

Самбірський районний суд обрав запобіжний захід трьом зловмисникам, двоє із яких – роми, яких підозрюють у скоєнні серійних крадіжок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Як встановили правоохоронці, зловмисники упродовж серпня-вересня вчинили десять крадіжок. Вони проникали у нежитлові приміщення та крали звідти гроші, побутову техніку, будівельні інструменти та інші цінності. Все майно належало мешканцям Самбора та Самбірського району, розмір заподіяних збитків становить понад 135 тисяч гривень.

Зазначимо, що у будівлі злодії потрапляли шляхом часткового розбору стін.

За цими фактами були відкриті кримінальні провадження ч.3 ст.185 (крадіжка), ч.2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

Самбірський райсуд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. У разі доведення вини їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.