Львів’ян запрошують на арт-терапію

У Львові 15 грудня безкоштовно проведуть заняття з арт-терапії для всіх бажаючих. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського міського ВП ВМГО «ФРІ».

«Наша арт терапія – це проект, на якому ти зможеш просто відпустити себе та творити. Фантазувати, малювати абсолютно все, що захочеш та як захочеш. Після цього, за бажанням, психологи проаналізують твою роботу та за фігурами, кольорами, кількістю води та фарби розкажуть трохи про тебе справжнього. Подія буде проходити у вигляді майстер-класу. Що ж саме ми будемо робити? На арт-терапії ми робитимемо монотипії – відбитки на склі. Тож приходь та просто відпочинь!», – наголошується у повідомленні.

Вхід безкоштовний за умови попередньої реєстрації. Захід проходитиме 15 грудня о 18:00 на вулиці Заводська, 31 (4 поверх, направо).