ОСТАННІ НОВИНИ

На Мостищині для дитини, позбавленої батьківського піклування, знайшли домівку

Олена Карп'юк

|

У дитячий будинок сімейного типу у селі Завада Мостиського району влаштували на спільне проживання та виховання дитину, позбавлену батьківського піклування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«Варто зазначити, що у цьому дитячому будинку сімейного типу  виховується троє рідних братів та сестра дівчинки, яку влаштували. Відтепер у сім’ї проживатимуть 6 дітей-вихованців», – розповів начальник служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис.

Зазначимо, що у Мостиському районі зараз функціонують три прийомні сім’ї, в яких виховують 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також працюють 6 дитячих будинків сімейного типу, де виховують 41 дитину.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів
Соломія ГОЛОВІНА
Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів

Вже до кінця цього року на Львівщині мають з’явитися перші патронатні вихователі, які братимуть до себе на тимчасове про...

Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові

У Львові збудують сміттєпереробний завод на який звозитимуть сміття з усього міста та на цьому тривоги стурбованих мешка...

«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється
Анастасія ПИЖ
«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється

Найвідоміша торговельна мережа продовжує підготовку кваліфікованих фахівців, вдосконалюючи власні учбові програми ...

Доступні ціни та суворий контроль якості
Олесь ТЯГАЙ
Доступні ціни та суворий контроль якості

Відома національна мережа «АТБ» зберігає лідерство не лише за показниками доступності та широти асортименту представлени...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...