На Мостищині для дитини, позбавленої батьківського піклування, знайшли домівку

У дитячий будинок сімейного типу у селі Завада Мостиського району влаштували на спільне проживання та виховання дитину, позбавлену батьківського піклування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Варто зазначити, що у цьому дитячому будинку сімейного типу виховується троє рідних братів та сестра дівчинки, яку влаштували. Відтепер у сім’ї проживатимуть 6 дітей-вихованців», – розповів начальник служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис.

Зазначимо, що у Мостиському районі зараз функціонують три прийомні сім’ї, в яких виховують 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також працюють 6 дитячих будинків сімейного типу, де виховують 41 дитину.