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На Львівщині заарештували грузина, якого розшукують за шахрайство

Олена Карп'юк

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Жовківський районний суд арештував громадянина Грузії, якого на батьківщині розшукують за скоєння шахрайства у великих розмірах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

Грузина затримали прикордонники у пункті пропуску «Рава-Руська». А як з’ясувалось згодом, на батьківщині його розшукують правоохоронні органи задля притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства у великих розмірах.

Наразі чоловік перебуває під тимчасовим арештом. Втім після надходження запиту від іноземних правоохоронців про його видачу, прокуратура Львівської області розпочне процедуру екстрадиції.

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