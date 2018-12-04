На Львівщині заарештували грузина, якого розшукують за шахрайство

Жовківський районний суд арештував громадянина Грузії, якого на батьківщині розшукують за скоєння шахрайства у великих розмірах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Грузина затримали прикордонники у пункті пропуску «Рава-Руська». А як з’ясувалось згодом, на батьківщині його розшукують правоохоронні органи задля притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства у великих розмірах.

Наразі чоловік перебуває під тимчасовим арештом. Втім після надходження запиту від іноземних правоохоронців про його видачу, прокуратура Львівської області розпочне процедуру екстрадиції.