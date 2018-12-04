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Львів’ян попереджають про ожеледицю на дорогах

Олена Карп'юк

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У Львові та області завтра, 5 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду, дощ із переходом у мокрий сніг та ожеледицю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

У середу у Львові та області буде хмарна погода з проясненнями, втім вночі йтиме дощ, який перейде в мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця, відтак водіїв закликають дотримуватися правил безпеки.

Температура повітря вночі становитиме 2-4 градуси морозу, вдень стовпчик термометра підніметься до 2-4 градусів тепла. Вдень місцями пройде невеликий сніг. Вітер – північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви до 15-20 м/с.

Відтак водіям рекомендують обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари. А пішоходам радять носити взуття зі неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

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