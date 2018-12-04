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Для вихованців реабілітаційного центру «Джерело» організують поїздку в резиденцію Миколая

Олена Карп'юк

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У п’ятницю, 7 грудня, діти з інвалідністю, які є вихованцями навчально-реабілітаційного центру «Джерело», вирушать на Жовківщину у резиденцію святого Миколая. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

На дітей чекає зустріч зі святим Миколаєм та його помічниками, майстер-клас із виготовлення новорічних сувенірів у майстерні Миколая, квест галявиною казок, солодкі пригощання та подарунки.

«До Дня святого Миколая управління спільно із партнерами вирішили організувати активне дозвілля для вихованців центру «Джерело». Уже давно виникла ідея додати діткам різдвяно-новорічної атмосфери», – розповіла начальниця управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталія Табака.

Захід організовують з метою популяризація локацій для активного та змістовного дозвілля в різдвяно-новорічний період, а також забезпечення дозвілля для дітейз інвалідністю з навчально-реабілітаційного центру «Джерело».

Окрім того, у Львівській ОДА працюють над забезпеченням необхідних умов для подорожей людей з інвалідністю.

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