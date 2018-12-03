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Потік росіян в Україну зменшився вдвічі, - ДПСУ

Юлія Шпак

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Після введення обмеження на в’їзд росіян в Україну, потік громадян РФ на кордоні зменшився вдвічі. Про це 3 грудня повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі 112 Україна, передає УП.

 

За його словами, раніше в середньому за добу в Україну в’їжджало до 2,5-3 тисячі росіян, а зараз середньодобовий пасажиропотік – близько 1,3-1,5 тисяч громадян РФ.

Зокрема, за минулу добу в Україну не пустили 57 громадян РФ – вони не змогли пояснити мету своєї поїздки, а в деяких не було необхідних документів.

Водночас, за словами Демченка, в Росію за останні 5 днів не пустили близько 150 українців.

«Нашим співвітчизникам на російському кордоні відмовляють безпідставно, не пояснюючи причини відмови, і звісно, жодних документів їм також не видається», – сказав Демченко.

Демченко також закликав українців зменшити поїздки до Росії.

Нагадаємо, 26 листопада, на екстреному засіданні Верховна Рада затвердила указ Петра Порошенка щодо введення воєнного стану. 28 листопада Президент підписав закон про воєнний стан.

Водночас в Державній прикордонній службі України заявили, що на час дії воєнного стану адміністративний кордон у окупованих Кримом зможуть перетинати тільки громадяни України.

Також повідомлялося, що Україна тимчасово заборонила вʼїзд російським чоловікам віком від 16 до 60 років.

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