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Стримати агресію РФ може військово-морська присутність Німеччини і Ко, – Порошенко

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Для стримування російської агресії Україна потребує збільшення військово-морської присутності Німеччини та союзників у Чорному морі. Про це в інтерв’ю німецькому Funke Media Group заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

 

Порошенко зазначив, що Україні “потрібна сильна, уніфікована, недвозначна реакція стосовно агресивної поведінки Росії”.

«Агресивні дії Росії є неприйнятними. Міжнародне співтовариство та об’єднана Європа мають посилити тиск на РФ. Нам потрібна збільшена військово-морська присутність Німеччини та союзників у Чорному морі як стримуючий фактор для Росії», – заявив він.

“Ми повинні зупинити “Північний потік-2″. Ми повинні вже зараз думати про нові санкції”, – додав президент.

Також, за словами Порошенка, припинення чи продовження військових дій в Україні залежить від країни-агресора, яка розпочала війну проти нашої держави.

“Все залежить від Росії – країни, яка веде гібридну війну проти України. Наша країна ніколи не провокувала жодної військової ескалації. Це не ми прийшли без запрошення з танками та кулеметами, а росіяни. Це не Україна вкрала частину суверенної території іншої держави, а РФ. Ніколи не слід забувати, що російські регулярні війська вже перебувають на українській землі. Вони порушили нашу територіальну цілісність, окупувавши Крим і Донбас. Вони продовжують вбивати українців”, – заявив Порошенко.

Він додав, що останній інцидент у Керченській протоці доводить, що Росія не відмовляється від свого плану розширити свою окупацію України.

За словами Порошенка, “настав час для реакції проти Росії”, яка була після випадку в британському Солсбері, де російського колишнього шпигуна Скрипаля та його доньку було важко поранено нервово-паралітичною речовиною “Новічок”.

“Я вважаю, що зустріч Європейської Ради у Брюсселі у грудні стане своєчасною можливістю розглянути ситуацію, основану на принципі солідарності та єдності з Україною”, – підкреслив Порошенко.

Зазначимо, раніше прес-секретар уряду Німеччини  Штеффен Зайберт заявив, що ФРН відхилила заклик України надіслати німецькі військові кораблі до Чорного моря у зв’язку з агресивними діями Росії в Керченській протоці.

На Львівщині двоє людей з обмороженнями потрапили до лікарні

За минулу добу двоє людей з обмороженням потрапили до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у Головне управління ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, 1 грудня о 08:07 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в хірургічне відділення Самбірської центральної районної лікарні поступив невідомий чоловік, який знаходився в м. Самбір на вул. Коперника, з діагнозом обмороження правої кисті.

Цього ж дня о 22:55 рятувальники отримали повідомлення про те, що в хірургічне відділення Перемишлянської центральної районної лікарні поступив чоловік, 1980 року народження, з діагнозом «обмороження верхніх та нижніх кінцівок». Постраждалий є жителем с. Подусільна Перемишлянського району.

Українська правда

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