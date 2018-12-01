У Львові мало не вчаділа літня жінка

У Львові мало не загинула від чадного газу 74-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

За даними відомства, небезпечна подія сталася 30 листопада, близько 14:11 у м. Львові на вул. Тютюників, 10 (Галицький район ). Отруїлася, ймовірно, чадним газом місцева мешканка 1944 року народження.

До квартири припинено подачу газу. Обставини події встановлюються.

Подібна ситуація сталася у селі с. Поляна Городоцького району, де отруївся чадним газом місцевий мешканець 1960 року народження.

Обоє потерпілих доставлені до лікарні. Обставини події встановлюються.