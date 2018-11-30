Завтра у центрі Львова відбудеться флешмоб, присвячений Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом

У Всесвітній день боротьби зі СНІДом, який відзначають 1 грудня, на площі Ринок у Львові учнівська та студентська молодь разом з усіма небайдужими флешмобом підтримають людей з ВІЛ, а також розкажуть про особливості цієї недуги. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема, під час акції людям розкажуть про цей день і про мету флешмобу українською та англійською мовами, а також роздадуть флаєри з інформацією про СНІД та можливі шляхи інфікування.

Окрім того, на площі Ринок розмістять величезну білу стрічку, яку складуть у символ боротьби зі СНІДом. Відтак, кожен охочий зможе залишити на ній відбиток своєї долоні. Як зазначають організатори, саме ці долоні символізуватимуть підтримку тим людям, які зараз долають недугу.

Організатори — Львівський обласний учнівський парламент, гурток учнівського самоврядування «Лідер», за підтримки Львівської міської ради.

Початок заходу о 14.30 год. Контактна особа: Катерина Шевчук, Львівське обласне учнівське самоврядування, тел.: 937 278 275.

Довідка

СНІД, або Синдром набутого імунодефіциту (англ. AIDS) — сукупна назва уражень, що відбуваються на III-IV клінічних стадіях інфекції, яку спричинює вірус імунодефіциту людини (ВІЛ). Загальноприйнятою назвою хвороби на сьогодні є ВІЛ-інфекція (англ. HIV-infection, HIV/AIDS). ВІЛ уражає імунну систему людини, знижуючи при цьому протидію організму різним ВІЛ-асоційованим захворюванням.