У Львові збудують 10-поверховий навчальний ІТ-комплекс

У Львові планують будівництво масштабного навчального кампусу, загальна площа якого сягатиме 10 тис. м2. Будівля матиме 10 поверхів, у якій навчатимуться студенти першого в Україні ІТ-університету — IT Step University та освітнього центру IT Step Academy. Крім того ІТ-комплекс буде відкритий не лише для студентів, а й для учнів, адже тут мають намір побудувати профільну середню школу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Реалізація такого проекту є дуже актуальною для міста, адже ІТ у Львові стрімко розвивається, кількість компаній зростає, відповідно ринок потребує ІТ-спеціалістів з якісною освітою», — розповіли, IT Step Academy Lviv.

Одна з місій ІТ-комплексу — розвивати потенціал у дітей, виявляти їх таланти та допомагати втілювати інноваційні проекти ще зі шкільної парти. Підготовка ІТ-спеціалістів з раннього віку зможе дати відповідь на запит ІТ-ринку та забезпечити компанії професіоналами, які виведуть українську галузь ІТ на суттєво інший рівень.

За проектом кампусу у класах та навчальних лабораторіях зможуть навчатись близько 1000 студентів та учнів. Майбутній ІТ-комплекс буде містити:

навчальні класи, аудиторії

інноваційні лабораторії

конференц-зали

студентські коворкінги

спортзал

їдальню

паркінг

Крім того ІТ-комплекс стане місцем зустрічей активної ІТ-спільноти міста та України, тут планують проводити конференції, форуми, хакатони.

ІТ-комплекс планують побудувати на базі існуючих IT STEP Academy та IT STEP University. Розташований він буде на вулиці Малиновій, що дасть змогу легко дістатись до нього з центру міста.