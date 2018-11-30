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На Зеленій «БМВ» збив пенсіонерку

Юлія Шпак

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Вчора, 29 листопада, у Львові на вулиці Зеленій автомобіль «БМВ» збив 67-річну жінку. Внаслідок ДТП постраждала отримала травми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 13.25 год.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «БМВ», 30-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода – 67-річну мешканку Львова. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження, зокрема перелом гомілки», – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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